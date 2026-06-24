В Житомирской области 14-летний мальчик спас друга, который тонул в пруду
В Бердичевском районе Житомирской области 14-летний подросток спас своего друга, который начал тонуть во время купания в пруду
Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.
Инцидент произошел в селе Белилево. Во время отдыха на водоеме у 17-летнего парня в нескольких десятках метров от берега внезапно свело ногу судорогой, из-за чего он начал тонуть.
"На помощь товарищу бросился 14-летний Давид. Парень не растерялся, подплыл к пострадавшему, поддержал его на воде и помог добраться до мели. Там к спасению присоединились другие отдыхающие", - говорится в сообщении.
Напомним, что полицейские выясняют обстоятельства гибели подростка, утонувшего в водоеме в Черниговской области .
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