Фото: ГСЧС

В Бердичевском районе Житомирской области 14-летний подросток спас своего друга, который начал тонуть во время купания в пруду

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews .

Инцидент произошел в селе Белилево. Во время отдыха на водоеме у 17-летнего парня в нескольких десятках метров от берега внезапно свело ногу судорогой, из-за чего он начал тонуть.

"На помощь товарищу бросился 14-летний Давид. Парень не растерялся, подплыл к пострадавшему, поддержал его на воде и помог добраться до мели. Там к спасению присоединились другие отдыхающие", - говорится в сообщении.

Напомним, что полицейские выясняют обстоятельства гибели подростка, утонувшего в водоеме в Черниговской области .