На Житомирщині "кримінальні авторитети" залякували людей

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Керівником групи виявився "смотрящий" 55-річний ув'язнений. До нього приєднався його 40-річний земляк із Донеччини, який теж відбуває покарання за тяжкі злочини. Разом вони організували схему вимагання та залучили посередників "з волі".

Одному з "новеньких" зловмисники висунули вимогу передати їм 35 тисяч гривень. Понад місяць потерпілий був під психологічним тиском та реально сприймав погрози в його адресу. Згодом він повідомив дружині про незаконні вимоги та необхідність передати гроші.

Коли дружина потерпілого передала частину грошей, зловмисники ще більше посилили тиск. Через іншого посередника жінка передала другу частину суми, і тоді зловмисників затримали правоохоронці.

Нагадаємо, у Києві будуть судити "кримінального авторитета". Він організовував побиття людей через вигадані борги та особисті конфлікти.