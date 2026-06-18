В Житомирской области "криминальные авторитеты" запугивали людей

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Руководителем группы оказался "смотрящий" 55-летний заключенный. К нему присоединился его 40-летний земляк из Донбасса, который тоже отбывает наказание за тяжкие преступления. Вместе они организовали схему вымогательства и привлекли посредников "по воле".

Одному из "новеньких" злоумышленники потребовали передать им 35 тысяч гривен. Более месяца пострадавший был под психологическим давлением и реально воспринимал угрозы в его адрес. Впоследствии он сообщил жене о незаконных требованиях и необходимости передать деньги.

Когда жена потерпевшего передала часть денег, злоумышленники усилили давление. Через другого посредника женщина передала вторую часть суммы и тогда злоумышленников задержали правоохранители.

Напомним, в Киеве будут судить "уголовный авторитет". Он организовывал избиение людей из-за вымышленных долгов и личных конфликтов.