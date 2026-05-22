22 травня 2026, 14:55

У Києві кримінальний авторитет організовував "полювання" на людей за вигадані кредити

Фото: Національна поліція
У Києві будуть судити «кримінального авторитета». Він організовував побиття людей через вигадані борги та особисті конфлікти

Про це повідомляє київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, чоловік надавав вказівки особам з кримінальним минулим. Йшлось про розправу над тим, хто, на думку їхніх "опонентів", скривдив їх. Зокрема, у грудні 2024 року до "кримінального авторитета" звертався чоловік із проханням побити киянина через особисті конфлікти.

Постраждалого чекали біля роботи, погрожували, а потім били по голові.

"Дії "авторитета" кваліфіковано як поширення злочинного впливу, а дії виконавця як нанесення побоїв та мордуванні потерпілого з метою залякування", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, правоохоронці Тернопільщини ліквідували діяльність організованої наркогрупи, яка налагодила повний цикл виготовлення та збуту наркотиків по всій Україні. Під час спецоперації проведено понад 50 обшуків.

