У Києві кримінальний авторитет організовував "полювання" на людей за вигадані кредити

У Києві будуть судити «кримінального авторитета». Він організовував побиття людей через вигадані борги та особисті конфлікти

Про це повідомляє київська міська прокуратура.

Як з'ясували правоохоронці, чоловік надавав вказівки особам з кримінальним минулим. Йшлось про розправу над тим, хто, на думку їхніх "опонентів", скривдив їх. Зокрема, у грудні 2024 року до "кримінального авторитета" звертався чоловік із проханням побити киянина через особисті конфлікти.

Постраждалого чекали біля роботи, погрожували, а потім били по голові.

"Дії "авторитета" кваліфіковано як поширення злочинного впливу, а дії виконавця як нанесення побоїв та мордуванні потерпілого з метою залякування", - повідомили в прокуратурі.

