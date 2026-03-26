26 березня 2026, 11:17

На Полтавщині у водоймі знайшли мертвою жінку, яку шукали як зниклу безвісти

Фото: поліція
В середу, 25 березня, у селі Нова Кочубеївка Полтавського району у водоймі виявили тіло жінки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Правоохоронці встановили особу загиблої. Нею виявилася 42-річна місцева жителька, яку розшукували як безвісти зниклу.

Тіло жінки направили на судмедекспертизу для встановлення точної причини смерті.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 115 КК України (умисне вбивство). Правоохоронці з’ясовують усі обставини події.

Нагадаємо, 22 березня на Полтавщині на березі річки знайшли тіло чоловіка. Загиблий – безвісти зниклий житель сусідньої області.

події Полтавська область зниклі безвісти водойма загибла
