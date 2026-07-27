Робив розслідування про корупцію: у Києві затримали журналіста і повезли до ТЦК
У Києві затримали журналіста. У виданні hromadske розповіли, що він працював над матеріалами про корупцію в правоохоронних органах
Про це повідомляє hromadske, передає RegioNews.
Як розповіли в редакції, журналіст hromadske Євген Шульгат їхав у таксі. Поліцейські зупинили автомобіль та вдягнули на нього кайданки. Підставою стало нібито порушення правил військового обліку.
"Водночас, відповідно до документів, які є у розпорядженні редакції, до моменту затримання двома поліцейськими жодних порушень правил військового обліку журналіст не мав", - кажуть в редакції.
Також у виданні додали, що Євген Гульгат працював зокрема над матеріалами, пов’язаними з корупцією з боку представників правоохоронних органів.
Позиція поліції
У поліції Києва зробили заяву щодо затримання чоловіка. За словами правоохоронців, вони зупинили автомобіль та перевіряли документи у водія та пасажира. Поліцейські заявили, що пасажир відмовився надати документи, і тому йому "запропонували проїхати до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) для уточнення військово-облікових даних", але він категорично відмовився.
"У зв’язку з цим поліцейські затримали чоловіка та доставили його до одного з районних ТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних. За попередньою інформацією, чоловік не пройшов військово-лікарську комісію у встановленому порядку", - кажуть в поліції.