У Харкові заступник мера склав повноваження через смертельну ДТП

Тепер Іван Кузнєцов склав повноваження заступника мера у зв'язку з рослідуванням ДТП. Він назвав цю аварію справжньою трагедією та висловив співчуття рідним загиблого.

"Мотоцикл рухався на великій швидкості, і через транспортні засоби ні його, ні, можливо, йому мене, фактично, не було видно до моменту зіткнення", - пояснив чиновник.

Він зазначив, що не був п'яним і готовий пройти експертизи та сприяти розслідуванню.

"Щоб уникнути будь-яких сумнівів щодо можливого впливу на розслідування, на час проведення слідчих дій я складаю з себе повноваження заступника міського голови", - заявив Кузнецов.

У прокуратурі повідомили, що зараз тривають першочергові слідчі дії, вилучаються та аналізуються записи з камер відеоспостереження, встановлюються всі обставини та механізм дорожньо-транспортної події.

Після проведення необхідних слідчих дій буде вирішуватись питання щодо повідомлення водію авто про підозру.

Довідка. Іван Кузнєцов – заступник міського голови з питань забезпечення життєдіяльності міста. Кузнєцов відповідає за організацію роботи щодо реалізації на території міста Харкова державної політики у сферах комунальних послуг, громадської безпеки, оборонної і мобілізаційної роботи, національного спротиву на території міста Харкова в межах наданих повноважень.