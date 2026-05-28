У Черкасах водій збив 78-річну жінку: потерпіла в лікарні

Аварія сталася 27 травня близько 09:00 на проспекті 30-річчя Перемоги. За попередніми даними, 57-річний водій автомобіля Dacia Logan під час руху заднім ходом скоїв наїзд на жінку.

Унаслідок ДТП постраждала отримала травми та була госпіталізована до лікарні.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування.

