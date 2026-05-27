На Харківщині автобус з пасажирами влетів у фуру
27 травня на автодорозі поблизу населеного пункту Нестеренки Харківського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса та вантажного автомобіля
Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.
Попередньо встановлено, що на зазначеній ділянці тривають дорожні роботи. Після дощу на слизькій дорозі водій автобуса не впорався з керуванням та допустив зіткнення з фурою.
У результаті ДТП за медичною допомогою з легкими травмами звернулися троє пасажирів автобуса. Госпіталізація громадянам не знадобилася.
На місці події працювали працівники поліції, які встановлюють усі обставини та причини аварії.
