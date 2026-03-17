Борщівський районний суд виніс вирок жительці Чортківського району за вбивство дитини. Жінку засудили до 12 років позбавлення волі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Слідство встановило, що 5-річний хлопчик мав тяжке захворювання і потребував постійного медичного нагляду. Проте після оформлення соцаальної допомоги у 2022 році мати жодного разу не зверталася до лікарів.

Перед смертю дитина три дні перебувала у квартирі сама, попри свій безпорадний стан. Повернувшись додому, жінка задушила сина. Експертиза підтвердила смерть від механічної асфіксії – перекриття носа та рота м’якими предметами.

Також експерти встановили, що перед смертю хлопчик кілька днів нічого не їв.

Батько дитини, який з 2021 року служить у ЗСУ, визнаний потерпілим у справі.

Жінку судили за вбивство дитини та злісне невиконання обов’язків по догляду. Прокуратура вважає вирок занадто м’яким, оскільки засуджена не визнала провини та не розкаялася. Обвинувачення просило 14 років ув’язнення і наразі готує апеляційну скаргу.

Вирок ще не набрав законної сили.

