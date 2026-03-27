Приревнувала чоловіка: на Київщині жінка встромила ножа у знайому

Інцидент стався на Обухівщині. Там жінка вдарила знайому ножем у живіт

Про це повідомляє поліція Київської області.

Це сталось в будинку в селі Мисайлівка. Там знайшли невістка знайшла поранену свекруху. Виявилось, що напередодні 58-річна жінка разом із 54-річною знайомою влаштувала застілля з алкоголем. Між ними сталась сварка через ревнощі. 54-річна жінка вдарила 58-річну ножем у живіт.

Постраждала прийшла додому, де її наступного дня знайшла невістка, яка звернулась до медиків. Зловмисницю знайшли та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Наразі потерпіла перебуває у лікарні.

"Слідчі, за процесуального керівництва Обухівської окружної прокуратури, повідомили зловмисниці про підозру за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування триває", - повідомляє поліція.

