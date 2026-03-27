На Дніпропетровщині чоловік через ревнощі вбив людину

На Днапропетровщині затримали чоловіка, яки до смерті побив людину. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

Інцидент стався 24 березня у Самарівському районі. Під час сварки через ревнощі чоловік побив знайомого. Внаслідок отриманих травм потерпілий загинув. Зловмисником виявися 43-річний місцевий житель.

"27 березня слідчі повідомили чоловікові про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Наразі зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - повідомляє поліція.

Нагадаємо, на Львівщині судитимуть працівника ТЦК, який під час перевірки документів побив чоловіка. Інцидент стався в одному з районів Львова.