Смертельна ДТП на Київщині: маршрутка "влетіла" в Hyundai
Аварія сталась 28 січня, близько 10:50 на 19 кілометрі автодороги Р-19, у напрямку міста Фастів. На жаль, є загиблі
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
Попередньо, маршрутний автобус Mercedes врізався в автомобіль Hyundai. Відомо, що внаслідок ДТП щонайменше семеро людей постраждало. Двоє пасажирів, на жаль, загинули.
"Правоохоронці затримали водія транспортного засобу Mercedes в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування (ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України)", - повідомили в поліції.
