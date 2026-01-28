17:31  28 січня
Скандал на Львівщині: колишнього військовополоненого не випустили за кордон
16:19  28 січня
Чернігів залишиться без гарячої води
16:06  28 січня
Синоптикиня попередила про сильний мороз в Україні
28 січня 2026, 17:55

Смертельна ДТП на Київщині: маршрутка "влетіла" в Hyundai

28 січня 2026, 17:55
Фото: Нацполіція
Аварія сталась 28 січня, близько 10:50 на 19 кілометрі автодороги Р-19, у напрямку міста Фастів. На жаль, є загиблі

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Попередньо, маршрутний автобус Mercedes врізався в автомобіль Hyundai. Відомо, що внаслідок ДТП щонайменше семеро людей постраждало. Двоє пасажирів, на жаль, загинули.

"Правоохоронці затримали водія транспортного засобу Mercedes в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування (ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України)", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, на Хмельниччині суд розглядав справу про ДТП, у якій внаслідок зіткнення автобуса SETRA та мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter загинули десятеро людей. Ще шестеро людей отримали травми.

ДТП аварія Київська область
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
