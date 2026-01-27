Смертельна ДТП на Житомирщині: пенсіонер потрапив під колеса автобуса

Фото: Нацполіція

Аварія сталась сталася 26 січня близько 18:30 на автошляху Київ – Чоп, у селі Іванівці. Поліція розпочала розслідування

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Попередньо, 45-річний водій автобуса Neoplan їхав у напрямку Рівного. Він збив 60-річного чоловіка, який знаходився на автошляху. На жаль, пішохід від отриманих травм загинув на місці. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

"Водночас поліцейські звертаються до водіїв: будьте уважними та обережними, особливо в темну пору доби, рухаючись неосвітленими ділянками дороги та у місцях можливої появи пішоходів на автошляхах", - кажуть поліцейські, нагадуючи й пішоходам про необхідність бути уважними на дорозі.

