18:45  27 січня
В Україну йде потепління до +14 градусів
17:54  27 січня
З'явилися нові подробиці розстрілу поліцейських на Черкащині
17:25  27 січня
Росіяни атакували пасажирський потяг на Харківщині
UA | RU
UA | RU
27 січня 2026, 16:20

Смертельна ДТП на Житомирщині: пенсіонер потрапив під колеса автобуса

27 січня 2026, 16:20
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Аварія сталась сталася 26 січня близько 18:30 на автошляху Київ – Чоп, у селі Іванівці. Поліція розпочала розслідування

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Попередньо, 45-річний водій автобуса Neoplan їхав у напрямку Рівного. Він збив 60-річного чоловіка, який знаходився на автошляху. На жаль, пішохід від отриманих травм загинув на місці. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

"Водночас поліцейські звертаються до водіїв: будьте уважними та обережними, особливо в темну пору доби, рухаючись неосвітленими ділянками дороги та у місцях можливої появи пішоходів на автошляхах", - кажуть поліцейські, нагадуючи й пішоходам про необхідність бути уважними на дорозі.

Нагадаємо, на Хмельниччині суд розглядав справу про ДТП, у якій внаслідок зіткнення автобуса SETRA та мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter загинули десятеро людей. Ще шестеро людей отримали травми.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП аварія Житомирська область
На Полтавщині водій іномарки збив дитину
27 січня 2026, 14:20
У Рівному водій напідпитку збив підлітка – отримав 2 роки ув'язнення
27 січня 2026, 13:42
Смертельна ДТП на Київщині: зіткнулись дві вантажівки
26 січня 2026, 19:20
Всі новини »
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
ПАРЄ засудила російські вибори на окупованих територіях у 2023–2024 роках
27 січня 2026, 18:54
В Україну йде потепління до +14 градусів
27 січня 2026, 18:45
На Дніпропетровщині поранена 33-річна жінка, пошкоджено 2 п’ятиповерхівки та газогін
27 січня 2026, 18:43
Смартфони Samsung за оцінкою експертів Алло: що дійсно важливо при покупці
27 січня 2026, 18:32
На Черкащині посадовцю повідомили про підозру через завдані збитки на 5,6 млн грн під час облаштування укриття
27 січня 2026, 18:20
Смертельна ДТП на Буковині: вантажівка збила пенсіонерку
27 січня 2026, 18:10
У Рівному п’яний 50-річний чоловік ударив 29-річного ножем у голову: підозрюваного затримали
27 січня 2026, 18:07
На Львівщині військовий у СЗЧ вдарив поліцейського
27 січня 2026, 17:55
З'явилися нові подробиці розстрілу поліцейських на Черкащині
27 січня 2026, 17:54
Росіяни атакували пасажирський потяг на Харківщині
27 січня 2026, 17:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Тарас Загородній
Віталій Портніков
Андрій Герус
Всі блоги »