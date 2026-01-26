20:27  26 січня
ДСНС попереджає: ожеледь у 15 областях і 3 рівень лавин у Карпатах
26 січня
У мережі показали, як виглядає прифронтова Костянтинівка на Донеччині
26 січня
Майже добу без світла: на Чернігівщині діють жорсткі графіки відключень
26 січня 2026, 20:25

Приревнував жінкуі вбив "суперника": затримали чоловіка, який вбив людину на Житомирщині та ховався кілька років

26 січня 2026, 20:25
Фото: Нацполіція
Правоохоронці затримали чоловіка, який ховався від слідства кілька років. Його підозрюють у вбивстві

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Трагедія сталась у квітні 2022 року. Під час застілля чоловік посварився з 31-річним гостем, бо приревнував жінку. Тоді підозрюваний вистрілив із дробовика та смертельно поранив опонента. Тіло він вивіз до Богунського кар’єру та затопив його.

Після цього кілька років чоловік ховався від слідства. Влітку 2023 року він проходив службу та самовільно залишив військову частину в Одеській області, маючи при собі автомат, пістолет та боєприпаси. На території Одещини його затримали. Під час затримання чоловік дістав бойовий пістолет і скерував його в бік бійців спецпідрозділу КОРД, однак його оперативно знешкодили без втрат.

"Наразі, окрім повідомлення про підозру за умисне вбивство, вирішується питання повідомлення про підозру щодо посягання на життя правоохоронця, самовільного залишення військової частини та незаконного поводження зі зброєю. Санкції статей передбачають довічне позбавлення волі", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, у Києві 28-річний чоловік на очах у зв'язаного батька жорстоко вбив 89-річну бабусю, б'ючи її чайником та задушивши, а потім намагався вбити власну матір.

убивство
