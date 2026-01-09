У Житомирі іномарка збила пенсіонерку

Фото: Нацполіція

Правоохоронці з'ясовують обставини ДТП, яка сталась в Житомирі на вулиці Чуднівській. Внаслідок аварії постраждала пенсіонерка

Про це повідомляє поліція Житомирської області

Попередньо, 39-річний водій Renault рухався у напрямку майдану Соборного. Там він наїхав на жінку, яка переходила дорогу. Внаслідок ДТП 79-річну місцеву жительку госпіталізували з травмами.

Правоохоронці розпочали розслідування.

