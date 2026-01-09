У Житомирі іномарка збила пенсіонерку
Правоохоронці з'ясовують обставини ДТП, яка сталась в Житомирі на вулиці Чуднівській. Внаслідок аварії постраждала пенсіонерка
Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.
Попередньо, 39-річний водій Renault рухався у напрямку майдану Соборного. Там він наїхав на жінку, яка переходила дорогу. Внаслідок ДТП 79-річну місцеву жительку госпіталізували з травмами.
Правоохоронці розпочали розслідування.
Нагадаємо, на Рівненщині п'яний правоохоронець збив жінку і втік. Водій суттєво перевищив дозволену швидкість, а вказана ділянка дороги була гарно освітлена. Чоловік не викликав швидку допомогу та залишив місце аварії.
