Фото: поліція

Вранці 7 січня в Оболонському районі столиці сталася ДТП за участю 13 автомобілів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу патрульної поліції.

У зв’язку з ДТП на вулиці Дніпроводській рух транспорту ускладнений у напрямку Вишгорода.

На місці події патрульні організували об’їзд зустрічною смугою.

Громадян просять врахувати цю інформацію під час планування маршруту поїздки.

Нагадаємо, на Київщині легковик врізався у дерево – водій був пʼяний. Внаслідок ДТП постраждали три людини.