У Києві сталася ДТП за участю 13 авто: рух ускладнений
Вранці 7 січня в Оболонському районі столиці сталася ДТП за участю 13 автомобілів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу патрульної поліції.
У зв’язку з ДТП на вулиці Дніпроводській рух транспорту ускладнений у напрямку Вишгорода.
На місці події патрульні організували об’їзд зустрічною смугою.
Громадян просять врахувати цю інформацію під час планування маршруту поїздки.
Нагадаємо, на Київщині легковик врізався у дерево – водій був пʼяний. Внаслідок ДТП постраждали три людини.
