10:30  07 січня
Писав у Telegram про ЗСУ: жителя Бахмута засудили за "спілкування" в соцмережі
10:46  07 січня
Росіяни зранку обстріляли середмістя Херсона: є загиблий
11:18  07 січня
На Буковині під колесами легковика загинула 38-річна жінка
07 січня 2026, 09:50

У Києві сталася ДТП за участю 13 авто: рух ускладнений

07 січня 2026, 09:50
Фото: поліція
Вранці 7 січня в Оболонському районі столиці сталася ДТП за участю 13 автомобілів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу патрульної поліції.

У зв’язку з ДТП на вулиці Дніпроводській рух транспорту ускладнений у напрямку Вишгорода.

На місці події патрульні організували об’їзд зустрічною смугою.

Громадян просять врахувати цю інформацію під час планування маршруту поїздки.

У Києві сталася ДТП за участю 13 авто

Нагадаємо, на Київщині легковик врізався у дерево – водій був пʼяний. Внаслідок ДТП постраждали три людини.

Київ ДТП події аварія
"Родинний бізнес": у Києві батько та донька крали чужі квартири
07 січня 2026, 14:30
У Харкові викрили розкрадання коштів на теплопунктах, які не існували
07 січня 2026, 14:00
На Вінниччині чоловік намагався пронести через кордон цигарки під термобілизною
07 січня 2026, 13:50
Брав гроші за розмитнення: на Львівщині митника затримали на хабарництві
07 січня 2026, 13:35
16-річна дівчина коригувала удари росіян по Кропивницькій ТЕЦ: їй загрожує довічне
07 січня 2026, 13:30
На Тернопільщині в ДТП травмувалися жінка з двома дітьми
07 січня 2026, 13:17
Нічна атака на Дніпро: кількість постраждалих зросла
07 січня 2026, 13:08
Налякав кримінальним провадженням: у Києві шахрай виманив у начальника ТЦК десятки тисяч доларів
07 січня 2026, 13:00
У центрі Харкова загорівся бізнес-центр
07 січня 2026, 12:55
Окупанти вдарили по багатоповерхівці у Херсоні: в МВА показали наслідки
07 січня 2026, 12:48
