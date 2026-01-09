В Житомире иномарка сбила пенсионерку

Фото: Нацполиция

Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП, которое произошло в Житомире на улице Чудновской. В результате аварии пострадала пенсионерка

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Предварительно, 39-летний водитель Renault двигался по направлению к площади Соборного. Там он наехал на женщину, переходившую дорогу. В результате ДТП 79-летнюю местную жительницу госпитализировали с травмами.

Правоохранители начали расследование.

