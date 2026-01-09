В Житомире иномарка сбила пенсионерку
Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП, которое произошло в Житомире на улице Чудновской. В результате аварии пострадала пенсионерка
Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.
Предварительно, 39-летний водитель Renault двигался по направлению к площади Соборного. Там он наехал на женщину, переходившую дорогу. В результате ДТП 79-летнюю местную жительницу госпитализировали с травмами.
Правоохранители начали расследование.
Напомним, в Ровенской области пьяный правоохранитель сбил женщину и скрылся. Водитель существенно превысил разрешенную скорость, а указанный участок дороги был хорошо освещен. Мужчина не вызвал скорую помощь и покинул место аварии.
В Харькове судья сбила подростков на переходе: появилось видео ДТПВсе новости »
08 января 2026, 10:59В Киеве произошло ДТП с участием 13 авто: движение затруднено
07 января 2026, 09:50Смертельное ДТП на Ровенщине: пьяный правоохранитель сбил женщину и скрылся
05 января 2026, 17:54
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
В Украине запустили сервис экстренной помощи, работающий без мобильной связи
09 января 2026, 14:21Российский дрон попал в частный дом в Дружковке
09 января 2026, 14:11Появились фото обломков "Орешника", которым РФ атаковала Львовщину
09 января 2026, 14:04Взятка кроссовером: должностному лицу Ровенского ТЦК объявили подозрение
09 января 2026, 13:57Избил и пытался изнасиловать: во Львовской области мужчина набросился на 14-летнюю
09 января 2026, 13:55Житель Закарпатья за 4000 долларов организовал побег в Венгрию для 23-летнего киевлянина
09 января 2026, 13:54Украинские пограничники уничтожили почти три десятка вражеских дронов в Сумской и Николаевской областях
09 января 2026, 13:34На Волыни нашли мертвым 18-летнего парня: полиция выясняет обстоятельства
09 января 2026, 13:29В Тернопольской области мужчина незаконно проник в магазин: что ему грозит
09 января 2026, 13:25
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все блоги »