Перейшов на бік ворога: на Сумщині судили військового, який воював проти України

Ілюстративне фото

Зарічний районний суд міста Суми ухвалив вирок громадянину України у справі про державну зраду, який став на бік ворога і проходив військову службу в збройних силах РФ. Стало відомо, яке покарання він отримав

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

У листопаді минулого року чоловік знаходився в тимчасово окупованому Мелітополі. Там він уклав контракт з міністерством оборони РФ про проходження військової служби в збройних силах РФ. У січні він уже почав виконувати бойові завдання проти Збройних сил України. Наприкінці березня цього року він був узятий в полон.

Суд приговорив його до 15 років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше агент РФ організовував підпали у Львівській та Волинській областях. Його діяльність була спрямована на квартири, де проживають українські військові та їхні родини, за завданням російських спецслужб.