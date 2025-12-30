19:47  30 грудня
Відключення у більшості регіонів: якою буде ситуація із світлом 31 грудня
15:42  30 грудня
У Києві затримали адвоката, який займався видурюванням грошей у підприємців
13:22  30 грудня
У ДСНС попередили про небезпечні метеорологічні явища на Новий рік
UA | RU
UA | RU
30 грудня 2025, 18:55

Перейшов на бік ворога: на Сумщині судили військового, який воював проти України

30 грудня 2025, 18:55
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Зарічний районний суд міста Суми ухвалив вирок громадянину України у справі про державну зраду, який став на бік ворога і проходив військову службу в збройних силах РФ. Стало відомо, яке покарання він отримав

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

У листопаді минулого року чоловік знаходився в тимчасово окупованому Мелітополі. Там він уклав контракт з міністерством оборони РФ про проходження військової служби в збройних силах РФ. У січні він уже почав виконувати бойові завдання проти Збройних сил України. Наприкінці березня цього року він був узятий в полон.

Суд приговорив його до 15 років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше агент РФ організовував підпали у Львівській та Волинській областях. Його діяльність була спрямована на квартири, де проживають українські військові та їхні родини, за завданням російських спецслужб.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд державна зрада Сумська область
На Полтавщині судили чоловіка, який публікував у Telegram дані про місця розташування ТЦК
29 грудня 2025, 21:20
Передавала інформацію ворогу за гроші: у Хмельницькому засудили ученицю ліцею
29 грудня 2025, 08:51
Катування цивільних на Сумщині: п'ятьох окупантів заочно засудили до 10 років
26 грудня 2025, 07:39
Всі новини »
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
Песик, кактус і обручка: що київські пасажири залишали у транспорті у 2025 році
30 грудня 2025, 21:09
Шахістка зі Львова здобула срібло чемпіонату світу зі швидких шахів
30 грудня 2025, 20:59
У Дніпрі затримали чоловіка, який підпалював відділення "Укрпошти" та банки
30 грудня 2025, 20:58
На Львівщині іномарка збила пенсіонера
30 грудня 2025, 20:45
США готові розмістити свої війська в Україні
30 грудня 2025, 20:41
Пенсіонер із Харкова отримав $15 тис. за відстрочку та інвалідність – суд виніс вирок
30 грудня 2025, 20:32
Зірка Холостяка Софія Шамія розповіла, як кішка врятувала її від обстрілу
30 грудня 2025, 20:30
У Підмосков'ї понад 600 тисяч абонентів залишилися без світла через блекаут
30 грудня 2025, 20:18
РФ вдруге за день вдарила по одному із найбільших портів України
30 грудня 2025, 19:59
Відключення у більшості регіонів: якою буде ситуація із світлом 31 грудня
30 грудня 2025, 19:47
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Пекар
Олексій Гончаренко
Всі блоги »