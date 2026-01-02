У Кропивницькому жінка та дитина отруїлися чадним газом

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Причиною інциденту стало відсутність тяги у вентиляційно-димовому каналі.

Постраждалі – жінка 1992 року народження та дитина 2011 року народження – госпіталізовані до лікарні для надання медичної допомоги.

У ДСНС наголошують, чадний газ абсолютно невідчутний для людини, але навіть у невеликій концентрації він небезпечний для організму та може призвести до смерті. Газ не має запаху, смаку або кольору.

Серед основних симптомів отруєння чадним газом:

головний біль,

нудота,

прискорене дихання,

слабкість,

відчуття втоми та запаморочення.

Нагадаємо, на Київщині в одному з таунхаусів у селі Білогородка сусіди виявили без ознак життя подружжя та їхню доньку. У будинку також був їхній 4-річний син. Дитину госпіталізували у тяжкому стані та з ознаками зневоднення. За попередніми даними, причиною трагедії стало отруєння чадним газом.