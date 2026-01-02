17:55  02 січня
На Львівщині під час святкування жінка впала з балкона і загинула
16:20  02 січня
Момент прильоту ракети у Харкові потрапив на відео
14:10  02 січня
Понад половина українців проти будь-яких територіальних поступок – опитування
UA | RU
UA | RU
02 січня 2026, 17:14

У Кропивницькому жінка та дитина отруїлися чадним газом

02 січня 2026, 17:14
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У багатоквартирному будинку в Кропивницькому вчора ввечері, 1 січня, жінка та дитина отруїлися чадним газом

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Причиною інциденту стало відсутність тяги у вентиляційно-димовому каналі.

Постраждалі – жінка 1992 року народження та дитина 2011 року народження – госпіталізовані до лікарні для надання медичної допомоги.

У ДСНС наголошують, чадний газ абсолютно невідчутний для людини, але навіть у невеликій концентрації він небезпечний для організму та може призвести до смерті. Газ не має запаху, смаку або кольору.

Серед основних симптомів отруєння чадним газом:

  • головний біль,
  • нудота,
  • прискорене дихання,
  • слабкість,
  • відчуття втоми та запаморочення.

Нагадаємо, на Київщині в одному з таунхаусів у селі Білогородка сусіди виявили без ознак життя подружжя та їхню доньку. У будинку також був їхній 4-річний син. Дитину госпіталізували у тяжкому стані та з ознаками зневоднення. За попередніми даними, причиною трагедії стало отруєння чадним газом.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
отруєння ДСНС Кропивницький Кіровоградська область дитина чадний газ жінка
У Хмельницькому чоловік убив жінку та сховав її тіло в гаражі
02 січня 2026, 11:55
Вибух газового балона на Черкащині: загорівся будинок, дві жінки отримали опіки
02 січня 2026, 08:26
На Полтавщині троє людей застрягли на крижаній річці у новорічну ніч
01 січня 2026, 16:29
Всі новини »
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
Melovin оголосив про завершення музичної кар'єри
02 січня 2026, 19:40
Прихід військових до влади: що це означає для країни
02 січня 2026, 18:51
Очільника ДПСУ замінять: Зеленський розповів про подальшу долю Дейнека
02 січня 2026, 18:14
На Львівщині під час святкування жінка впала з балкона і загинула
02 січня 2026, 17:55
Зеленський призначив нового керівника ГУР: хто замінить Буданова
02 січня 2026, 17:42
Ракетний удар по Харкову: 25 людей постраждали, серед них немовля
02 січня 2026, 17:27
Момент прильоту ракети у Харкові потрапив на відео
02 січня 2026, 16:20
Стало відомо, хто може очолити ГУР після Буданова
02 січня 2026, 16:05
Удар по Харкову: дві ракети влучили у житлові будинки, триває рятувальна операція
02 січня 2026, 15:40
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Всі блоги »