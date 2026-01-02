У Кропивницькому жінка та дитина отруїлися чадним газом
У багатоквартирному будинку в Кропивницькому вчора ввечері, 1 січня, жінка та дитина отруїлися чадним газом
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Причиною інциденту стало відсутність тяги у вентиляційно-димовому каналі.
Постраждалі – жінка 1992 року народження та дитина 2011 року народження – госпіталізовані до лікарні для надання медичної допомоги.
У ДСНС наголошують, чадний газ абсолютно невідчутний для людини, але навіть у невеликій концентрації він небезпечний для організму та може призвести до смерті. Газ не має запаху, смаку або кольору.
Серед основних симптомів отруєння чадним газом:
- головний біль,
- нудота,
- прискорене дихання,
- слабкість,
- відчуття втоми та запаморочення.
Нагадаємо, на Київщині в одному з таунхаусів у селі Білогородка сусіди виявили без ознак життя подружжя та їхню доньку. У будинку також був їхній 4-річний син. Дитину госпіталізували у тяжкому стані та з ознаками зневоднення. За попередніми даними, причиною трагедії стало отруєння чадним газом.