На Львівщині під час святкування жінка впала з балкона і загинула
У селі Шептицьке на Львівщині 53-річна місцева мешканка загинула після падіння з дев'ятого поверху. Інформацію підтвердили у поліції Львівської області
Про це пишуть місцеві ЗМІ, передає RegioNews.
За даними правоохоронців, близько третьої ночі 2 січня жінка під час святкування вийшла на балкон, послизнулася і впала. Від отриманих травм вона померла на місці.
Рідні не одразу помітили її відсутність, тому поліцію та медиків викликали лише о 9 ранку.
За фактом події правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про нещасний випадок.
Нагадаємо, 10 грудня у Миколаєві 19-річна дівчина впала з дев’ятого поверху. На жаль, від отриманих травм вона померла у лікарні. Правоохоронці наразі з’ясовують причини та обставини трагедії.
