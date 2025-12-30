13:04  30 грудня
2025 рік в Україні завершиться морозною та сніжною погодою
09:44  30 грудня
П'ятеро українців загинули в ДТП у Польщі: усі подробиці
08:38  30 грудня
Родинний конфлікт на Рівненщині закінчився смертю: у хід пішло поліно
UA | RU
UA | RU
30 грудня 2025, 12:55

На Житомирщині чоловік через ревнощі вирішив підірвати жінку

30 грудня 2025, 12:55
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

У Житомирській області затримали чоловіка, який причетний до замаху на вбивство. Він зробив це через ревнощі

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Інцидент стався 26 грудня у селі Добрині Іршанської громади. 32-річний чоловік посварився з колишньою співмешканкою та місцевими жителями. Він приревнував 30-річну жінку. Тоді чоловік активував вибуховий пристрій поблизу неї та втік.

Внаслідок вибуху жінка отримала травми. Її госпіталізували медики. Правоохоронці знайшли чоловіка в його будинку, коли він був без свідомості. Зараз він також госпіталізований. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Хмельниччині чоловік поранив 14-річного підлітка ножем. Хлопця госпіталізували, зловмисника затримали.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
замах на вбивство затримання Житомирська область
На Житомирщині підліток прокрався у будинок пенсіонерів та жорстоко їх побив
29 грудня 2025, 20:30
Дистанційно підірвав ресторан у Чернігові за грошову винагороду: затримано 45-річного підозрюваного
26 грудня 2025, 20:30
Батько поранив ножем 25-річного сина: у Дніпрі затримали 45-річного підозрюваного
26 грудня 2025, 18:52
Всі новини »
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
У Полтаві BMW влетів у ЗАЗ: є постраждалі
30 грудня 2025, 13:45
Мобілізація у 2026 році: кого можуть призвати і хто отримає бронь
30 грудня 2025, 13:41
У ДСНС попередили про небезпечні метеорологічні явища на Новий рік
30 грудня 2025, 13:22
Росія перетворила мирний Куп'янськ на руїни – фото з фронту
30 грудня 2025, 13:08
2025 рік в Україні завершиться морозною та сніжною погодою
30 грудня 2025, 13:04
На Львівщині пасажирський потяг на смерть збив жінку
30 грудня 2025, 13:01
Завершення війни в Україні залежить не від бажання Трампа і не від доброї волі Зеленського, а від готовності Путіна
30 грудня 2025, 12:52
У Житомирі 16-річного юнака вдарило струмом у тролейбусі
30 грудня 2025, 12:45
На Харківщині двоє братів працювали на росіян: молодший був ще школярем
30 грудня 2025, 12:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Пекар
Олексій Гончаренко
Всі блоги »