На Житомирщині чоловік через ревнощі вирішив підірвати жінку

У Житомирській області затримали чоловіка, який причетний до замаху на вбивство. Він зробив це через ревнощі

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Інцидент стався 26 грудня у селі Добрині Іршанської громади. 32-річний чоловік посварився з колишньою співмешканкою та місцевими жителями. Він приревнував 30-річну жінку. Тоді чоловік активував вибуховий пристрій поблизу неї та втік.

Внаслідок вибуху жінка отримала травми. Її госпіталізували медики. Правоохоронці знайшли чоловіка в його будинку, коли він був без свідомості. Зараз він також госпіталізований. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

