На Житомирщині підліток прокрався у будинок пенсіонерів та жорстоко їх побив

Фото: Нацполіція
Це сталось 27 грудня в селі Норинців. 17-річний хлопець проник у будинок пенсіонерів та напав на них

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Вночі 27 грудня підліток проник до будинку 59-річного місцевого жителя. Він побив жінку, яка спала на печі, бо думав, що це господар. Згодом він побачив чоловіка в іншій кімнаті, і напав уже й на нього. 17-річний зловмисник. був нетверезим і планував пограбувати потерпілих. Проте він злякався, що його можуть впізнати, і втік.

Потерпілих госпіталізували. 17-річного зловмисника знайшли та затримали.

"Слідчі повідомили затриманому про підозру в умисному завданні тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 КК України). Нині вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Відомо, що хлопець раніше вже вчиняв подібні злочини та судом йому призначалось покарання, не пов’язане з позбавленням волі. За вчинене підозрюваному загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, у Києві поліцейські затримали чоловіка, який під час бійки між двома компаніями поблизу Бессарабської площі вчинив стрілянину.

