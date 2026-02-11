Фото: ОВА

Росіяни атакували безпілотниками Запоріжжя. У вівторок, 10 лютого, близько 23:00 ворог поцілив по об'єкту інфраструктури

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Внаслідок атаки сталася масштабна пожежа. В кількох будинках вибиті вікна. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Через атаку без електропостачання залишились понад 11 тисяч абонентів у двох районах міста.

Енергетики працюють над поверненням світла в домівки людей. Станом на ранок 11 лютого без електроенергії залишаються ще понад 2 тисячі абонентів. Роботи тривають.

Нагадаємо, у Богодухові на Харківщині рятувальники вилучили з-під завалів будинку, атакованого вночі російським дроном, тіла чотирьох загиблих, з яких троє – діти.