Ексзаступник мера Дніпра Сидоренко у ТОП-3 антирейтингу НАЗК: мільйони на "колишню" дружину

У 2025 році Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) перевірило 970 декларацій посадовців, після чого оприлюднило ТОП-5 чиновників, у яких виявлено ознаки незаконного збагачення.

Третє місце в цьому рейтингу зайняв ексзаступник мера Дніпра Бориса Філатова Олександр Сидоренко.

За даними НАЗК, у декларації Сидоренка за 2022 рік встановлено ознаки незаконного збагачення на суму понад 8,9 мільйона гривень.

Олександра Сидоренка у Дніпрі довгий час називали "головним піарником Філатова". Як депутат міськради від ОПЗЖ, він відповідав за інформаційну політику мерії та, за словами активістів, за атаки на опонентів.

Офіційною причиною його звільнення називали проблеми зі здоров’ям. Після відставки він отримав від міськради 206 тисяч гривень виплат за один місяць, а за 2023 рік його дохід склав 615 тисяч гривень.

Колишня дружина та активи на мільйони

НАЗК встановило, що частина майна оформлена на нібито колишню дружину Сидоренка, Катерину. У списку задекларованого майна:

три житлові приміщення та три склад-паркінги в Барселоні;

квартира та комерційні приміщення у Дніпрі;

земельні ділянки у Дніпрі та Івано-Франківській області;

автомобіль Lexus RX 350 (2021 р.в.);

корпоративні права у трьох ТОВ.

Фінансової спроможності у "колишньої" дружини не виявлено.

Фіктивне розлучення

НАЗК з'ясувало, що розлучення Сидоренка було формальним: подружжя продовжувало проживати разом у Дніпрі, телефони фіксувалися за однією адресою вночі, видавали одне одному довіреності на майно, рахунки та авто;

А також здійснювали взаємні перекази, подорожували разом за кордон (Таїланд, Єгипет, Греція, Іспанія, ОАЕ).

Водночас Сидоренко декларував проживання у Підгородньому.

Іспанський слід

У 2022-2023 роках Сидоренко здійснював тривалі поїздки до Барселони, не оплачуючи проживання з власних рахунків. За оцінкою іспанських правоохоронців, квартира Катерини Сидоренко коштує 115 273 євро.

Кримінальні статті та заочна підозра

НАЗК виявило ознаки злочинів за статтями:

368-5 КК України – незаконне збагачення;

366-2 КК України – недостовірне декларування.

Матеріали передані до ГУНП у Дніпропетровській області. Сидоренку заочно вручено підозру.

Скриншот даних МВС про розшук Олександра Сидоренка

За даними сайту "Особи", після звільнення з посади Сидоренко переїхав до Барселони.

Як зазначають антикорупційні експерти, ця історія не про помилку в декларації, а про системне приховування статків.

