На Житомирщині прощаються з дітьми, які загинули через російський обстріл
У Коростишеві Житомирської області прощаються із трьома дітьми, які загинули внаслідок російського ракетного удару 25 травня
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Житомир.info.
Як зазначається, в міському будинку культури зібралося багато людей, щоб провести в останню путь 17-річного Романа, 12-річну Тамару та 8-річного Станіслава.
На похованні був присутній батько дітей, мати – знаходиться в лікарні в тяжкому стані.
Нагадаємо, на Житомирщині армія РФ вбила трьох дітей із однієї родини.
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