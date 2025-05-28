На Житомирщині прощаються з дітьми, які загинули через російський обстріл

фото: Житомир.info

У Коростишеві Житомирської області прощаються із трьома дітьми, які загинули внаслідок російського ракетного удару 25 травня

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Житомир.info.

Як зазначається, в міському будинку культури зібралося багато людей, щоб провести в останню путь 17-річного Романа, 12-річну Тамару та 8-річного Станіслава.

На похованні був присутній батько дітей, мати – знаходиться в лікарні в тяжкому стані.

Нагадаємо, на Житомирщині армія РФ вбила трьох дітей із однієї родини.