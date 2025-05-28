На Житомирщине прощаются с детьми, погибшими из-за российского обстрела
В Коростышеве Житомирской области прощаются с тремя детьми, погибшими в результате российского ракетного удара 25 мая
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Житомир.info.
Как отмечается, в городском доме культуры собралось много людей, чтобы провести в последний путь 17-летнего Романа, 12-летнюю Тамару и 8-летнего Станислава.
На похоронах присутствовал отец детей, мать – находится в больнице в тяжелом состоянии.
Напомним, в Житомирской области армия РФ убила троих детей из одной семьи.
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