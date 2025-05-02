Брав паливо і не платив роками: на Житомирщині судитимуть псевдопідприємця

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Малинські слідчі повідомили про підозру чоловікові, який упродовж тривалого часу безоплатно отримував паливо від місцевого підприємства

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що на початку року до поліції звернувся 66-річний керівник малинського підприємства, що спеціалізується на торгівлі паливно-мастильними матеріалами.

Заявник розповів, що кілька років тому уклав договір з представником іншої компанії про продаж нафтопродуктів з можливістю відстрочення платежу. Відтоді покупець регулярно забирав бензин, дизельне пальне та скраплений газ, однак жодного разу так і не розрахувався за продукцію.

Поліцейські з'ясували, що підприємство, на яке посилався підозрюваний, використовувалося фігурантом для прикриття шахрайських дій.

Зловживаючи довірою підприємця, 63-річний житель Київщини заволодів паливом на суму понад 900 тисяч гривень.

Чоловіку повідомили про підозру. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.

Нагадаємо, правоохоронці викрили у Кременчуці на Полтавщині злочинну групу, яка систематично розкрадала дизельне паливо з теплотягів на залізниці.

Раніше на Прикарпатті викрили схему розкрадання дизельного пального АТ "Укрзалізниця". Зловмисники привласнили понад 800 літрів дизпалива.