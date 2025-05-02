Душив і різав: серійний маніяк, який вбив 11 людей в Україні, отримав довічне

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Суд оголосив вирок 39-річному громадянину Узбекистану, який вбив 11 людей на Київщині та Харківщині. Маніяка засудили до довічного ув'язнення

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

У період з 2018 по 2024 роки іноземець вбив вісьмох громадян України, узбека, литовця та громадянина Грузії. Серед його жертв — чоловіки та жінки віком від 35 до 81 року.

Злочинець входив до них у довіру, спілкувався, вживав разом з ними алкоголь, а після того, як вони втрачали пильність — душив або забивав камінням та заволодівав майном вбитих. Найдорожче, що нелюд забрав у своїх жертв — мобільний телефон вартістю 1600 грн та 5000 грн готівкою.

"У листопаді 2024 року слідчі Нацполіції завершили досудове розслідування, обвинувальний акт скерували до суду. Суд виніс вирок про довічне ув’язнення", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині затримали чоловіка, який на сходовому майданчику багатоповерхівки вбив сусідську дитину. Зловмисник вже був раніше судимий.