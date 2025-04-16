14:40  16 квітня
У Дніпрі від правця померла 14-річна дитина
12:20  16 квітня
Онлайн-казино під виглядом телестудії: у Києві викрили підпільний заклад
11:45  16 квітня
Кохання без перешкод: вісім військових пар вже одружилися онлайн
UA | RU
UA | RU
16 квітня 2025, 16:43

На Житомирщині судитимуть суддю, яка передала своєму батькові закриті дані

16 квітня 2025, 16:43
Читайте также на русском языке
фото: ДБР
Читайте также
на русском языке

Завершено досудове розслідування щодо судді Коростишівського райсуду Житомирської області, яка несанкціоновано передала закриту інформацію з досудового розслідування. Обвинувальний акт направлений до суду

Про це передає RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

Наприкінці 2024 року суддя, не маючи жодних службових підстав, здійснила несанкціонований доступ до матеріалів кримінального провадження, яке стосувалося її батька. Він фігурує у справі щодо вимагання грошей з військовозобов’язаних медиками Житомирщини.

Користуючись своїм службовим становищем, посадовиця отримала та передала батькові службову інформацію про перебіг розслідування – зокрема, відомості про заплановані обшуки, списки потенційних підозрюваних, прізвища заявників тощо.

У лютому 2025 року працівники ДБР повідомили судді про підозру. Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила її від здійснення правосуддя. Розслідування щодо її батька наразі здійснюють органи Нацполіції.

Судді загрожує до 3 років тюрми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Київщині адвокат "зливав" клієнтам дані держреєстру судових рішень.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Житомирська область суд суддя інфомація дані ДБР
16 квітня 2025
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Українці старше 50 років частіше за інших стикаються з труднощами працевлаштування. Попри досвід та знання, цій категорії громадян ринок часто пропонує некваліфіковану роботу з низькою зарплатою — нед...
15 квітня 2025
Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля
Росія робить усе можливе, щоби зірвати майбутнє перемир’я, але намагається зробити це руками України. Та, попри чергову скандальну заяву президента США Дональда Трампа, цей план у росіян, схоже, прова...
11 квітня 2025
Соціологія проти Мін’Єд. Чому українців за кордоном не зацікавили ініціативи Олексія Чернишова
На діяльності Міністерства національної єдності, за великим рахунком, можна ставити хрест. Міністерство з пафосною (цілком в стилі неймінгу нинішньої влади) назвою, створене минулого року, констатувал...
10 квітня 2025
Що відомо про бізнесмена Манукяна, якого підозрюють у зв’язках з Арменом "Горлівським"
Харківський бізнесмен Володимир Манукян зазвичай уникає публічності. Він із категорії людей з надзвичайно суперечливою репутацією. Але недавно кілька ЗМІ звернули увагу на його недавнє минуле і зв’язк...
Кількість постраждалих через обстріл Херсона зросла до 9
16 квітня 2025, 16:51
На Київщині затримали фальшивомонетників, які підробляли долари та гривні
16 квітня 2025, 16:29
У Києві на Оболоні нетверезий кур’єр упав із велосипеда
16 квітня 2025, 16:21
Данія відправить своїх солдат на навчання в Україну
16 квітня 2025, 15:53
Зеленський призначає головою Сумської ВЦА людину сенатора РФ та зрадника - Бутусов
16 квітня 2025, 15:52
Між обіцянками і провалами: чому Трамп втрачає контроль
16 квітня 2025, 15:49
Великдень-2025: які обмеження діятимуть в Івано-Франківській області
16 квітня 2025, 15:36
У Києві чоловік погрожував сусіду ножем і гранатою
16 квітня 2025, 14:57
ДТП на Львівщині: легковик розбився вщент, є загиблий та постраждала
16 квітня 2025, 14:53
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля
Всі публікації »
Олексій Гончаренко
Тарас Загородній
Вадим Денисенко
Всі блоги »