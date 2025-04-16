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Завершено досудове розслідування щодо судді Коростишівського райсуду Житомирської області, яка несанкціоновано передала закриту інформацію з досудового розслідування. Обвинувальний акт направлений до суду

Про це передає RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

Наприкінці 2024 року суддя, не маючи жодних службових підстав, здійснила несанкціонований доступ до матеріалів кримінального провадження, яке стосувалося її батька. Він фігурує у справі щодо вимагання грошей з військовозобов’язаних медиками Житомирщини.

Користуючись своїм службовим становищем, посадовиця отримала та передала батькові службову інформацію про перебіг розслідування – зокрема, відомості про заплановані обшуки, списки потенційних підозрюваних, прізвища заявників тощо.

У лютому 2025 року працівники ДБР повідомили судді про підозру. Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила її від здійснення правосуддя. Розслідування щодо її батька наразі здійснюють органи Нацполіції.

Судді загрожує до 3 років тюрми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Київщині адвокат "зливав" клієнтам дані держреєстру судових рішень.