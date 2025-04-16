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Завершено досудебное расследование судьи Коростышевского райсуда Житомирской области, которая несанкционированно передала закрытую информацию по досудебному расследованию. Обвинительный акт направлен в суд

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

В конце 2024 года судья, не имея никаких служебных оснований, осуществила несанкционированный доступ к материалам уголовного производства, которое касалось ее отца.

Пользуясь своим служебным положением, фигурантка получила и передала отцу служебную информацию о ходе расследования – в частности, сведения о запланированных обысках, списках потенциальных подозреваемых, фамилии заявителей и т.д.

В феврале 2025 года работники ГБР сообщили судье о подозрении. Высший совет правосудия временно отстранил ее от осуществления правосудия. Расследование в отношении ее отца осуществляют органы Нацполиции.

Судье грозит до 3 лет тюрьмы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области адвокат "сливал" клиентам данные госреестра судебных решений.