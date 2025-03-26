В Житомирской области будут раздаваться взрывы: в ОВА назвали причину
Сегодня, 26 марта, в Житомирском районе будут греметь взрывы. В течение суток будут работать взрывотехники. Местных жителей призвали сохранять спокойствие
Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, передает RegioNews.
"Обращаем внимание, что волноваться не следует. Работают специальные службы", – говорится в сообщении.
Напомним, Силы обороны рассказали, как наземный роботизированный комплекс SIRKO-S1 помогает ВСУ дистанционно минировать и разминировать территории.
Россияне ударили "шахедами" по Черкассам: поврежден объект инфраструктурыВсе новости »
26 марта 2025, 09:25Россия запустила по Украине более 100 дронов: как отработала ПВО
26 марта 2025, 09:00Войска РФ атаковали Ахтырку: повреждены многоэтажки и магазины
26 марта 2025, 07:00
26 марта 2025
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
В Украине насчитывается свыше трех миллионов людей с инвалидностью. В связи с военными действиями эта цифра продолжает увеличиваться. В то же время человек с ограниченными физическими возможностями им...
24 марта 2025
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Сборная Украины снова уступила ключевой матч. Причем не просто уступила, а откровенно опозорилась. Но хуже всего в этой истории, что выводов никто делать не станет. А это с большой долей вероятности о...
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
За сутки ВСУ уничтожили более 1200 россиян, вражеские танки, артсистемы и ББМ
26 марта 2025, 10:15О "морской" составляющей "безопасных" договоренностей между Украиной, США и Россией
26 марта 2025, 10:13На Буковине будут судить экс-чиновника, который за 8000 евро переправлял мужчин через границу
26 марта 2025, 10:11В Днепре мужчина убил знакомого и выбросил тело: злоумышленнику светит до 15 лет
26 марта 2025, 09:57Оккупанты убили 3 жителей Донетчины, есть раненые
26 марта 2025, 09:55Кибератака на "Укрзализныцу": когда заработают онлайн-сервисы
26 марта 2025, 09:38Россияне ударили "шахедами" по Черкассам: поврежден объект инфраструктуры
26 марта 2025, 09:25Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
26 марта 2025, 09:15Россия запустила по Украине более 100 дронов: как отработала ПВО
26 марта 2025, 09:00
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Все блоги »