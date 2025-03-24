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24 марта 2025, 20:50

В Житомирской области загорелся дом: есть погибшие

24 марта 2025, 20:50
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Фото: ГСЧС
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В Житомирской области спасатели тушили пожар в жилом доме. К сожалению, на месте инцидента нашли тела мужчин

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

Пожар произошел 24 марта около 13:55 в селе Полянка. Там загорелся деревянный жилой дом. Когда спасатели приехали по адресу - горела крыша, а также помещение дома.

При ликвидации огня спасатели обнаружили тела двух мужчин без признаков жизни. Это были местные жители 39 и 46 лет. Вероятная причина возгорания – неосторожность во время курения. Окончательную причину устанавливают специалисты.

Напомним, в Ровенской области при попытках самостоятельно потушить возгорание сухой травы погибли два человека. По словам соседей, 83-летняя женщина сжигала мусор. Впоследствии мужчина обнаружил ее тело без признаков жизни.

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