Фото: ГСЧС

В Житомирской области спасатели тушили пожар в жилом доме. К сожалению, на месте инцидента нашли тела мужчин

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

Пожар произошел 24 марта около 13:55 в селе Полянка. Там загорелся деревянный жилой дом. Когда спасатели приехали по адресу - горела крыша, а также помещение дома.

При ликвидации огня спасатели обнаружили тела двух мужчин без признаков жизни. Это были местные жители 39 и 46 лет. Вероятная причина возгорания – неосторожность во время курения. Окончательную причину устанавливают специалисты.

Напомним, в Ровенской области при попытках самостоятельно потушить возгорание сухой травы погибли два человека. По словам соседей, 83-летняя женщина сжигала мусор. Впоследствии мужчина обнаружил ее тело без признаков жизни.