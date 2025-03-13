Земельна афера: жительку Прикарпаття та землевпорядника підозрюють у шахрайстві
На Верховинщині викрили схему незаконного заволодіння земельною ділянкою вартістю майже 900 тисяч гривень
Про це повідомила Івано-Франківська обласна прокуратура, передає RegioNews.
Зазначається, що 57-річна мешканка Верховинського району змовилася із 46-річним директором приватного землевпорядного підприємства.
За даними слідства, жінка хотіла отримати у власність ще одну ділянку у туристично перспективному регіоні. Підозрювані виготовили підроблену документацію щодо встановлення меж ділянок, захопивши суміжну ділянку.
Таким шахрайським способом жінка заволоділа ділянкою вартістю майже 900 тис. грн, чим завдала збитків Верховинській селищній раді.
За вказане правопорушення їм загрожує до восьми років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині директорці підприємства, яке постачало неякісний одяг для військових, світить до 12 років.
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