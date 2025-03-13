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13 березня 2025, 15:39

Земельна афера: жительку Прикарпаття та землевпорядника підозрюють у шахрайстві

13 березня 2025, 15:39
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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На Верховинщині викрили схему незаконного заволодіння земельною ділянкою вартістю майже 900 тисяч гривень

Про це повідомила Івано-Франківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Зазначається, що 57-річна мешканка Верховинського району змовилася із 46-річним директором приватного землевпорядного підприємства.

За даними слідства, жінка хотіла отримати у власність ще одну ділянку у туристично перспективному регіоні. Підозрювані виготовили підроблену документацію щодо встановлення меж ділянок, захопивши суміжну ділянку.

Таким шахрайським способом жінка заволоділа ділянкою вартістю майже 900 тис. грн, чим завдала збитків Верховинській селищній раді.

За вказане правопорушення їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині директорці підприємства, яке постачало неякісний одяг для військових, світить до 12 років.

Раніше на Черкащині телефонні шахраї виманили в людей майже 800 тисяч гривень.

Івано-Франківська область земля шахраї шахрайство гроші підробка документ
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