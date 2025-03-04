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04 березня 2025, 21:35

У Калуші чоловік вкрав лампадку з Алеї Героїв: як його покарав суд

04 березня 2025, 21:35
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Ілюстративне фото
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Лампадку біля банера свого чоловіка розмістила дружина захисника. Проте потім вона помітила, що лампадку вкрали

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області притягнув до адміністративної відповідальності 36-річного чоловіка. Відомо, що він вкрав лампадку з Алеї Героїв у Калуші. На судовому засіданні він свою провину визнав, а також просив про мінімальне покарання.

Потерпіла в суді розповіла, що минулого року вона разом з дитиною поставила лампадку біля банера свого чоловіка на Алеї Героїв. Потім жінка побачила, що лампадка зникла.

Суд ухвалив рішення щодо покарання для чоловіка: 30 годин громадських робіт, а також 605,60 гривень судового збору.

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