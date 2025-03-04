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Лампадку біля банера свого чоловіка розмістила дружина захисника. Проте потім вона помітила, що лампадку вкрали

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області притягнув до адміністративної відповідальності 36-річного чоловіка. Відомо, що він вкрав лампадку з Алеї Героїв у Калуші. На судовому засіданні він свою провину визнав, а також просив про мінімальне покарання.

Потерпіла в суді розповіла, що минулого року вона разом з дитиною поставила лампадку біля банера свого чоловіка на Алеї Героїв. Потім жінка побачила, що лампадка зникла.

Суд ухвалив рішення щодо покарання для чоловіка: 30 годин громадських робіт, а також 605,60 гривень судового збору.

Нагадаємо, раніше на Одещині двоє 13-річних хлопців пошкодили портрети на могилах військових. Потім з'ясувалось, що сім’ї, в яких виховуються підлітки, перебувають на обліку як такі, що опинилися у складних життєвих обставинах.