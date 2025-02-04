На Житомирщині судитимуть підполковника, який змушував підлеглих робити ремонт свого будинку

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Перед судом постане підполковник з Житомирської області, який змушував підлеглих робити ремонт свого будинку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДБР.

Завершено досудове розслідування щодо підполковника – колишнього командира однієї із військових частин в Житомирській області. Він змушував підлеглих військових робити ремонт в його помешканні.

Правоохоронці встановили, що шість підлеглих замість несення служби робили ремонт у приватному будинку командира в одному з сіл Житомирської області.

"Командир частини забезпечував усі належні виплати, при тому, що бійці не виконували завдання, передбачені їхніми посадовими обов’язками. З урахуванням усіх премій, надбавок та грошового забезпечення з держбюджету було протиправно витрачено майже 950 тис. грн", - йдеться у повідомленні.

Наразі посадовця звільнили із посади. Зловмисника обвинувачують у перевищенні влади та службових повноважень, вчиненому в умовах воєнного стану, що заподіяло істотну шкоду (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у столиці судитимуть посадовців ДСНС, які організували схему із закупівлею та списанням техніки.