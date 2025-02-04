В Житомирской области будут судить подполковника, который заставлял подчиненных делать ремонт своего дома

фото: ДБР

Перед судом предстанет подполковник из Житомирской области, заставлявший подчиненных производить ремонт своего дома

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ДБР.

Завершено досудебное расследование подполковника – бывшего командира одной из воинских частей в Житомирской области. Он заставлял подчиненных военных производить ремонт в его доме.

Правоохранители установили, что шесть подчиненных вместо несения службы производили ремонт в частном доме командира в одном из сел Житомирской области.

"Командир части обеспечивал все надлежащие выплаты, притом что бойцы не выполняли задачи, предусмотренные их должностными обязанностями. С учетом всех премий, надбавок и денежного довольствия из госбюджета было противоправно израсходовано почти 950 тыс. грн", - говорится в сообщении.

В настоящее время должностное лицо уволили с должности. Злоумышленника обвиняют в превышении власти и служебных полномочий, совершенном в условиях военного положения, что причинило существенный ущерб (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в столице будут судить чиновников ГСЧС, организовавших схему по закупке и списанию техники.