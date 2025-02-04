В Житомирской области будут судить подполковника, который заставлял подчиненных делать ремонт своего дома
Перед судом предстанет подполковник из Житомирской области, заставлявший подчиненных производить ремонт своего дома
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ДБР.
Завершено досудебное расследование подполковника – бывшего командира одной из воинских частей в Житомирской области. Он заставлял подчиненных военных производить ремонт в его доме.
Правоохранители установили, что шесть подчиненных вместо несения службы производили ремонт в частном доме командира в одном из сел Житомирской области.
"Командир части обеспечивал все надлежащие выплаты, притом что бойцы не выполняли задачи, предусмотренные их должностными обязанностями. С учетом всех премий, надбавок и денежного довольствия из госбюджета было противоправно израсходовано почти 950 тыс. грн", - говорится в сообщении.
В настоящее время должностное лицо уволили с должности. Злоумышленника обвиняют в превышении власти и служебных полномочий, совершенном в условиях военного положения, что причинило существенный ущерб (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Напомним, в столице будут судить чиновников ГСЧС, организовавших схему по закупке и списанию техники.