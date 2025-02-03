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03 лютого 2025, 20:45

На Житомирщині чоловік підпалив будівлю сільради: зловмисника взяли під варту

03 лютого 2025, 20:45
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фото з відкритих джерел
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Суд обрав запобіжний захід раніше судимому жителю району, який підпалив приміщення сільської ради

Про це повідомляє пресслужба Новоград-Волинського міськрайонного суду, передає RegioNews.

Зазначається, що в одному з Телеграм-каналів із підозрюваним зв’язався невідомий чоловік. Він запропонував за винагороду підпалити приміщення Чижівської сільської ради Звягельського району.

Вночі 31 січня 21-річний чоловік прибув до будівлі сільської ради, де розбив скло. Після цього він розлив бензин на віконну раму та підпалив її, залишивши місце злочину.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів, визначивши заставу у розмірі 151 400 грн.

Нагадаємо, нещодавно в Запоріжжі затримали двох жінок та чоловіка, які на замовлення російських спецслужб, спалили три автомобілі військових.

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