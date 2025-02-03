Під час пожежі в приватному будинку в Харкові загинув чоловік

фото: ДСНС Харківщини

В неділю, 2 лютого, в Харкові спалахнув приватний будинок, загинув чоловік

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Зазначається, що пожежа трапилася напередодні зранку в приватному будинку Шевченківському районі міста.

Горів житловий будинок на площі 80 м кв. В осередку пожежі рятувальни виявили тіло загиблого чоловіка, 1950 року народження.

Нагадаємо, в Львівській області вночі 2 лютого у пожежі у власному будинку загинуло троє осіб.

Раніше експерти розповіли, скільки українців загинуло від вибухонебезпечних предметів з початку повномасштабної війни.