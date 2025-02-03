В Житомирской области мужчина поджег здание сельсовета: злоумышленника взяли под стражу

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Об этом сообщает пресс-служба Новоград-Волынского горрайонного суда, передает RegioNews.

Отмечается, что в одном из телеграмм-каналов с подозреваемым связался неизвестный мужчина. Он предложил за вознаграждение поджечь помещение Чижовского сельского совета Звягельского района.

Ночью 31 января 21-летний мужчина прибыл в здание сельского совета, где разбил стекло. После этого он разлил бензин на оконную раму и поджег ее, оставив место преступления.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней, определив залог в размере 151 400 грн.

Напомним, недавно в Запорожье задержали двух женщин и мужчины, по заказу российских спецслужб, сожгли три автомобиля военных.