фото: прокуратура

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

У січні 2025 року молодший медбрат, готуючи тіло загиблого військового з Коростенського району до передачі рідним для поховання, зрізав з його руки золоту обручку. Того ж дня через декілька годин фігурант здав прикрасу до ломбарду у місті Малин та отримав за неї 3900 гривень.

Відсутність обручки на руці свого чоловіка помітила вдова. Жінка звернулася до правоохоронців після того, як поховала захисника.

Наразі каблучку вилучили, її повернуть дружині військовослужбовця.

Зазначається, що загиблий військовий служив у ЗСУ з 2017 року. Виконував завдання на Донецькому, Куп'янському, Курському напрямках. Вдома на нього чекали малий син і дружина.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Житомирщині 19-річний молодик вкрав гроші у матері безвісти зниклого бійця ЗСУ.