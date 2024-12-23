фото: поліція

Сестри з міста Коростеня полишили рідну домівку 20 грудня та вирушили у самостійну подорож. Про це ввечері до поліції повідомили їх батьки

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Як виявилось, мандрівниці 12 та 14 років збирались поїхати до Києва, щоб звідти вирушити у закордонну подорож. Відтак про розшук дітей правоохоронці сповістили колег із сусідніх областей.

Вже на світанку 21 грудня юних втікачок помітили у прикордонному районі на заході України, де вони намагалися оминути пункт пропуску. Дівчат помітили прикордонники та сповістили правоохоронців. На щастя, діти не стали об’єктами злочину.

Сестер доставили додому та передали батькам. Правоохоронці провели з родиною превентивну роботу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Буковині відшукали чоловіка, котрий кілька днів блукав у лісі.