На Житомирщині правоохоронці затримали на хабарі інструктора автошколи

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Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Житомирської області.

Зазначається, що за грошову винагороду фігурант обіцяв забезпечити учневі успішне складання практичного іспиту з водіння та отримання водійського посвідчення.

За даними слідства, в квітні 41-річний житель Житомирського району звернувся до інструктора для консультації щодо навчання на водійські категорії "С" і "С1".

"Викладач запропонував чоловікові приєднатися до навчальної групи на Звягельщині. Водночас він надав учневі номер своєї банківської картки для сплати за проходження курсу. Майбутній водій здійснив кілька переказів на суму 13 500 гривень", - розповіли у поліції.

Після завершення навчання інструктор повідомив чоловікові про наявність у нього "зв’язків" у сервісному центрі МВС та пообіцяв вплинути на безперешкодне отримання водійського посвідчення. Така "послуга" вартувала 14 000 гривень.

1 листопада "клієнт" сплатив частину суми – 4 500 гривень. За кілька днів, під час особистої зустрічі, передав викладачеві залишок - 9 500 гривень. Саме тоді поліцейські й затримали інструктора.

Під час обшуків за його місцем проживання, в службовому автомобілі та за місцем роботи поліцейські вилучили ще понад 15 тисяч доларів, 1 330 євро, 350 злотих, документацію та чорнові записи.

Чоловікові повідомили про підозру у зловживанні впливом. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з заставою 136 260 гривень. Фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали та оголосили підозру двом жителям Бердичева у вимаганні грошей. Вони тероризували родичів загиблих чи зниклих безвісти військових.