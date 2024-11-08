В Житомирской области правоохранители задержали на взятке инструктора автошколы

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Житомирской области.

Отмечается, что за денежное вознаграждение фигурант обещал обеспечить учащемуся успешную сдачу практического экзамена по вождению и получение водительского удостоверения.

По данным следствия, в апреле 41-летний житель Житомирского района обратился к инструктору для консультации по обучению водительским категориям "С" и "С1".

"Преподаватель предложил мужчине присоединиться к учебной группе на Звягельщине. В то же время он предоставил ученику номер своей банковской карты для оплаты за прохождение курса. Будущий водитель совершил несколько переводов на сумму 13 500 гривен", - рассказали в полиции.

После окончания учебы инструктор сообщил мужчине о наличии у него "связей" в сервисном центре МВД и пообещал повлиять на беспрепятственное получение водительского удостоверения. Такая услуга стоила 14 000 гривен.

1 ноября "клиент" уплатил часть суммы – 4500 гривен. Через несколько дней, во время личной встречи, передал преподавателю остаток - 9 500 гривен. В это время полицейские и задержали инструктора.

Во время обысков по его месту жительства, в служебном автомобиле и по месту работы полицейские изъяли более 15 тысяч долларов, 1 330 евро, 350 злотых, документацию и черновые записи.

Мужчине сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом 136 260 гривен. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее стражи порядка задержали и объявили подозрение двум жителям Бердичева в вымогательстве денег. Они терроризировали родственников погибших или пропавших без вести военных.