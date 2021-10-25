У дитячій лікарні Житомира прийматимуть хворих на коронавірус неповнолітніх
У Житомирі на базі дитячої міської лікарні розгорнули відділення для прийому хворих на COVID-19 дітей
Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення Житомирської міської ради.
"На базі КП "Дитяча лікарня імені В.Й. Башека" Житомирської міської ради з 23 жовтня розгорнули відділення для госпіталізації хворих на COVID-19 дітей", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що відділення розраховане на 40 ліжок. Наразі там перебувають 8 дітей.
У Житомирі хворих із коронавірусом приймають міські лікарні №1 та №2. У лікарні №1 наразі перебуває 215 пацієнтів, у лікарні №2 – 268.
Нагадаємо, у Житомирі з 26 жовтня посилять карантинні обмеження через різке зростання захворюваності на COVID-19.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Сакральні 25%. Як Зеленський отримав перший сигнал від викинутого з команди Разумкова
З Кличком проти Філатова? Навіщо Коломойський бере під контроль дніпровський "УДАР"