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25 жовтня 2021, 14:57 93

У дитячій лікарні Житомира прийматимуть хворих на коронавірус неповнолітніх

25 жовтня 2021, 14:57 93
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Фото: Рixabay
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У Житомирі на базі дитячої міської лікарні розгорнули відділення для прийому хворих на COVID-19 дітей

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення Житомирської міської ради.

"На базі КП "Дитяча лікарня імені В.Й. Башека" Житомирської міської ради з 23 жовтня розгорнули відділення для госпіталізації хворих на COVID-19 дітей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відділення розраховане на 40 ліжок. Наразі там перебувають 8 дітей.

У Житомирі хворих із коронавірусом приймають міські лікарні №1 та №2. У лікарні №1 наразі перебуває 215 пацієнтів, у лікарні №2 – 268.

Нагадаємо, у Житомирі з 26 жовтня посилять карантинні обмеження через різке зростання захворюваності на COVID-19.

Житомир

 
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