У Житомирі з 26 жовтня посилять карантинні обмеження
У Житомирі з 26 жовтня посилять карантинні обмеження через різке зростання захворюваності на COVID-19
Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення Житомирської міської ради.
"Посилені обмеження для представників бізнесу діятимуть з 26 жовтня. На сьогодні ми поки ще не в червоній зоні, але прогнозуємо, що потрапити туди Житомир може у неділю, 24 жовтня, чи понеділок, 25 жовтня", - зазначив Житомирський міський голова Сергій Сухомлин.
Обмеження передбачають можливість роботи продовольчих і непродовольчих ринків із дотриманням соціальної дистанції, заповненості торгової площі не більше 50% та наявності у працівників негативного результату експрес-тесту або тестування на COVID-19 методом ПЛР, яке проведено не більш як за 72 години, або документа, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 хоча б однією дозою вакцини. Відвідувачам дозволено перебувати там у захисних масках або респіраторах.
Такі ж вимоги розповсюджуються на роботу закладів громадського харчування за умови їх заповненості на 50%.
Нагадаємо, днями влада Житомира заявила про напружену ситуацію з киснем у COVID-лікарнях.