У Житомирі з 26 жовтня посилять карантинні обмеження через різке зростання захворюваності на COVID-19

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення Житомирської міської ради.

"Посилені обмеження для представників бізнесу діятимуть з 26 жовтня. На сьогодні ми поки ще не в червоній зоні, але прогнозуємо, що потрапити туди Житомир може у неділю, 24 жовтня, чи понеділок, 25 жовтня", - зазначив Житомирський міський голова Сергій Сухомлин.

Обмеження передбачають можливість роботи продовольчих і непродовольчих ринків із дотриманням соціальної дистанції, заповненості торгової площі не більше 50% та наявності у працівників негативного результату експрес-тесту або тестування на COVID-19 методом ПЛР, яке проведено не більш як за 72 години, або документа, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 хоча б однією дозою вакцини. Відвідувачам дозволено перебувати там у захисних масках або респіраторах.

Такі ж вимоги розповсюджуються на роботу закладів громадського харчування за умови їх заповненості на 50%.