09:02  25 октября
В Украине зафиксировали почти 15 тысяч новых случаев COVID-19
08:29  25 октября
На Черкасщине отправили под домашний арест двойника кандидата от "Слуги народа"
08:06  25 октября
Боевики на Донбассе четыре раза нарушили "тишину": стреляли из запрещенных вооружений
UA | RU
UA | RU
25 октября 2021, 14:57 83

В детской больнице Житомира будут принимать больных коронавирусом несовершеннолетних

25 октября 2021, 14:57 83
Читайте також українською мовою
Фото: Рixabay
Читайте також
українською мовою

В Житомире на базе детской городской больницы развернули отделение для приема больных COVID-19 детей

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение Житомирского городского совета.

"На базе КП" Детская больница имени В. И. Башека" Житомирского городского совета с 23 октября развернули отделения для госпитализации больных COVID-19 детей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отделение рассчитано на 40 коек. Сейчас там находятся 8 детей.

В Житомире больных с коронавирусом принимают городские больницы №1 и №2. В больнице №1 сейчас находится 215 пациентов, в больнице №2 – 268.

Напомним, в Житомире с 26 октября ужесточат карантинные ограничения из-за резкого роста заболеваемости COVID-19.

Житомир

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Сакральные 25%. Как Зеленский получил первый сигнал от выброшенного из команды Разумкова
С Кличко против Филатова? Зачем Коломойский берет под контроль днепровский "УДАР"
Все публикации »
Игорь Гужва
Андрей Смолий
Янина Соколовская
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram