В детской больнице Житомира будут принимать больных коронавирусом несовершеннолетних
В Житомире на базе детской городской больницы развернули отделение для приема больных COVID-19 детей
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение Житомирского городского совета.
"На базе КП" Детская больница имени В. И. Башека" Житомирского городского совета с 23 октября развернули отделения для госпитализации больных COVID-19 детей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что отделение рассчитано на 40 коек. Сейчас там находятся 8 детей.
В Житомире больных с коронавирусом принимают городские больницы №1 и №2. В больнице №1 сейчас находится 215 пациентов, в больнице №2 – 268.
Напомним, в Житомире с 26 октября ужесточат карантинные ограничения из-за резкого роста заболеваемости COVID-19.
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