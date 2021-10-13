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13 жовтня 2021, 14:36 17

Житомирська область наближається до "червоної" зони - ОДА

13 жовтня 2021, 14:36 17
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з відкритих джерел
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Житомирська область може перейти до "червоної" зони адаптивного карантину. Через стрімке зростання COVID-госпіталізацій, такий сценарій очікує регіон вже за тиждень

Про це пише RegioNews з посиланням на брифінг першої заступниці голови Житомирської ОДА Наталію Остапченко під час брифінгу.

"На території Житомирської області спочатку було розгорнуто 9 лікарень для COVID-хворих, потім ми додали ще 6 лікарень, на сьогодні у нас 15 лікарень. Ліжок розгорнуто - 2071 і вони заповнюються дуже швидко...судячи з індикаторних показників через тиждень потрапимо до "червоного" рівня", - розповіла чиновниця.

За її словами, наразі медична система області ще справляється з навантаженням.

"Відсоток забезпечення киснем всіх ліжок - 99.4 %, але дуже швидко ми ці ліжка заповнюємо. На сьогодні таких ліжок заповнено 57%", - пояснила Остапченко.

Перша заступниця глави ОДА зазначила, що в регіоні за планом мають робити по 8 тисяч щеплень в день, однак не виконують його.

"Медична система може це робити, а ми робимо не більше 4 тисяч в день. Такими темпами ми будемо ще дуже довго знаходитись в "червоному" рівні", - додала Остапченко.

Нагадаємо, що напередодні за рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Херсонська область переведена до "червоної" зони карантину.

ОДА карантин червона зона ДСНС

 
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