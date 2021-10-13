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13 октября 2021, 14:36 17

Житомирская область приближается к "красной" зоне-ОГА

13 октября 2021, 14:36 17
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из открытых источников
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Житомирская область может перейти в "красную" зону адаптивного карантина. Из-за стремительного роста COVID-госпитализаций, такой сценарий ожидает регион уже через неделю

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на брифинг первого заместителя председателя Житомирской ОГА Наталью Остапченко во время брифинга.

"На территории Житомирской области сначала было развернуто 9 больниц для COVID-больных, потом мы добавили еще 6 больниц, на сегодня у нас 15 больниц. Коек развернуто - 2071 и они заполняются очень быстро...судя по индикаторным показателям через неделю попадем в "красный" уровень", - рассказала чиновница.

По ее словам, сейчас медицинская система области еще справляется с нагрузкой.

"Процент обеспечения кислородом всех кроватей - 99.4 %, но очень быстро мы эти кровати заполняем. На сегодня таких коек заполнено 57%", - пояснила Остапченко.

Первый заместитель главы ОГА отметила, что в регионе по плану должны делать по 8 тысяч прививок в день, но не выполняют его.

"Медицинская система может это делать, а мы делаем не более 4 тысяч в день. Такими темпами мы будем еще очень долго находиться в "красном" уровне", - добавила Остапченко.

Напомним, что накануне по решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Херсонская область переведена в "красную" зону карантина.

ОГА карантин красная зона ГСЧС

 
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