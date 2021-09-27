На Житомирщині викрили медиків-шахраїв, які продавали "безкоштовні ліки" онкохворих

Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила медиків Житомирського обласного онкологічного диспансеру, які призначали онкохворим дороговартісні ліки й відправляли їх купувати до аптек, хоча медикаменти їм безкоштовно надавала держава

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

За інформацією оперативників, організував протиправну діяльність завідувач одного з відділень онкоцентру спільно зі своїм колегою.

Медики призначали онкохворим лікування, а дороговартісні ліки пропонували купувати в аптеках – це при тому, що дані медикаменти вони безкоштовно отримували від держави на кожного хворого", - розповіли правоохоронці.

Медики-шахраї "списували" отримані ліки та продавали їх приватним аптекам за пів ціни. Препарати збували у декількох обласних центрах. Схема діяла щонайменше впродовж останніх пів року.

У ході обшуків, проведених у службових кабінетах обох підозрюваних та у їх приватних автомобілях; в аптечних пунктах, задіяних у протиправній схемі, вилучили:

майже пів мільйона гривень готівки;

чергову партію готових до "збуту" ліків (50 упаковок дороговартісного медпрепарату).

Триває досудове розслідування для виявлення всіх причетних до незаконної діяльності осіб.

Раніше повідомлялось, що працівники Державного бюро розслідувань затримали поліцейського одного з райвідділів у Запорізькій області та цивільну особу, які продавали великі партії наркотиків, що були речовими доказами у справах.